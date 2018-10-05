Мова або в'язниця: за пренебрежение украинским можно плучить три года

Три года тюрьмы за пренебрежение украинским языком. Верховная рада одобрила в первом чтении закон о "государственном языке". Согласно документу, украинский будет единственным официальным в стране. И все граждане обязаны выучить "мову", передает "Россия 24".

На ней же должны проходить публичные мероприятия, иначе крупный штраф. Обучение тоже только на украинском.

Оппозиция в Раде заявила, что новый закон "не принесет ничего, кроме дискриминации национальных меньшинств и грубого ущемления прав человека".