Ученые заподозрили военных США в разработке биологического оружия

Ученые заявляют: программа военных США по использованию насекомых для распространения генетически модифицированных вирусов может являться нарушением Конвенции о биологическом оружии. Об этом сообщил научный журнал Science.

Статью в журнале подготовила международная группа специалистов по эволюционной генетике, биоэтике и праву из университетов Франции и Германии.

Разработкой программы Insect Allies ("Насекомые-союзники") занимается управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США. Официальная задача экспериментов – "горизонтальная" редакция хромосом растений, которую будут производить вирусы, переносимые насекомыми.

Авторы исследования отмечают далеко идущие биологические, социальные и экономические последствия, которые может иметь реализация программы военных для окружающей среды. Ученые выразили сомнение, что проект сможет принести практическую пользу сельскому хозяйству Соединенных Штатов.

В докладе отмечается, что многие могут воспринимать данную программу как попытку создания биологических агентов и средств их доставки для враждебных целей. Если это правда – это будет являться нарушением Конвенции о биологическом оружии.

На программу, существующую с 2016 года, уже было потрачено 27 миллионов долларов, передает РИА Новости.