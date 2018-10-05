В Приморье ожидают прихода супертайфуна "Конг-рэй"

У спасателей Дальнего Востока России все готово, чтобы перебросить дополнительные силы в Приморье. Регион — в ожидании сильнейшего тайфуна "Конг-рэй".

Ожидается, что в эти выходные он пройдет центральную часть Японского моря и будет двигаться на северо-восток. Согласно прогнозам, в Лазовском или Ольгинском районах будут сильные ливни и ураганный ветер.

Чтобы вовремя устранять возможные аварии, спасатели вооружились спецтехникой, лодками и генераторами.

Последний раз череда тайфунов накрыла регион в августе текущего года, напоминает телеканал "Россия 24". Были размыты дороги, сильными потоками воды смыло переправы и подтопило дома.