МИД Китая отверг обвинения касательно вмешательства в выборы в США

Обвинения США в адрес Китая безосновательны. С таким заявлением выступил китайский МИД. Он решительно осудил высказывания американского вице-президента Майка Пенса, по словам которого Пекин пытался повлиять на итоги выборов в Штатах в 2016 году.

Китайская сторона отметила, что неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. И напомнила, что США, напротив, регулярно посягают на чужой суверенитет и грубо вмешиваются в дела разных стран, продвигая собственные интересы.

Министерство иностранных дел Китая обратилось к Соединенным Штатам Америки с призывом прекратить вредить двусторонним отношениям, передает телеканал "Россия 24".

В последнее время диалог между Пекином и Вашингтоном крайне напряженный из-за торговой войны, которую объявили США.