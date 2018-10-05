Аэропорт Норильска эвакуирован из-за сообщения о пожаре

В пятницу, 5 октября, из здания аэропорта Норильска все пассажиры были эвакуированы из-за сообщения о пожаре.

Как рассказал один из ожидающих рейс пассажиров, сработала сигнализация, после чего по громкой связи объявили о пожаре, вспыхнувшем в здании аэровокзала. Всем пассажирам и сотрудникам предложили выйти на улицу.

Ранее сообщалось, что шесть самолетов не могут вылететь и совершить посадку из-за сильного тумана, напоминает ТАСС. По данным онлайн-табло, изначально рейсы задерживались на 3 часа, но сейчас они переносятся на более позднее время.