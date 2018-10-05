Пожар в жилом доме в городе Баксане в КБР: три человека погибли

В пятницу, 5 октября, три человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Баксане в Кабардино-Балкарии. Такие данные СМИ сообщил руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров.

В результате ЧП погибли женщина и двое детей. Еще двоих пострадавших везут в Нальчик в клиническую больницу. Их жизни ничего не угрожает, передает ТАСС.

Жильцы многоквартирного дома, где вспыхнул пожар, были эвакуированы.

Как уточняется, возгорание произошло рано утром на третьем этаже пятиэтажного дома, расположенного на улице Ленина. В 5:17 по времени Москвы пожар был локализован. Сейчас на месте происшествия продолжают работать два отделения пожарно-спасательной части. В тушении огня задействованы 11 человек и три единицы спецтехники.