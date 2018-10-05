В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП

В ночь на пятницу, 5 октября, два человека погибли и один получил ранения в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в центре Новосибирска. Такие данные сообщили представители пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Как уточняется, в 00:05 по местному времени (20:05 в четверг по времени Москвы) на Красном проспекте столкнулись Toyota Chaser под управлением 22-летнего водителя и Toyota Corolla Fielder под управлением 32-летнего водителя. После столкновения Toyota Corolla Fielder наехал на световую опору.

В результате аварии погибли оба пассажира второго автомобиля, водитель этого автомобиля был госпитализирован.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.