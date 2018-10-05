Модель Эмили Ратаковски поддержала протестующих против назначения Кавано

Более трехсот человек задержали в Вашингтоне в ходе протестов против Бретта Кавано. Точнее, против его назначения на должность верховного судьи. Демонстрантов, среди которых оказалась и известная фотомодель Эмили Ратаковски, обвинили в том, что они "толпились, мешали и создавали неудобства", передает "Россия 24". По этой статье протестующим грозит штраф.

Митингующих возмутило, что расследование ФБР не нашло свидетельств в пользу обвинений Кавано. Ранее он оказался в центре громкого скандала: сразу несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

Провести расследование распорядился президент Дональд Трамп, который и выдвинул Кавано на пост верховного судьи. Демократы назвали разбирательство "неполным и недостаточным". А республиканское большинство результатам расследования обрадовалось и готовится одобрить кандидатуру Кавано.