Извержение вулкана на Сулавеси не представляет опасности

Власти Индонезии заверяют: вулкан Сопутан, проснувшийся на острове Сулавеси, не представляет опасности для жителей. Об этом сообщается в заявлении официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, распространенном в пятницу, 5 октября.

Как подчеркнул Нугрохо, власти контролируют происходящее. Ситуация остается спокойной. Извержение вулкана, произошедшее 3 октября, никак не связано с сильным землетрясением на Сулавеси, которое случилось 28 сентября.

СМИ сообщали, что 3 октября был зафиксирован выброс пепла на высоту около 4 километров. Вулкан сопутан расположен в северо-восточной части острова и является одним из крупнейших действующих вулканов на Сулавеси. Его высота составляет 1784 метра, передает ТАСС.

Состоящий из 18 тысяч островов Индонезийский архипелаг расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются здесь по 5-6 раз в день. Всего тут насчитывается более 500 вулканов и 127 из них – действующие. Самый активный – вулкан Мерапи высотой 2891 метр, расположенный на острове Ява.