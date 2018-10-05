5 октября 201808:07
Гран-при Японии. Хэмилтон выиграл первую практику
На автодроме "Судзука" начался 17 этап Формулы 1 Гран-при Японии. Прошла первая свободная практика, лучшее время в которой показал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.
Результат Хэмилтона — 1 минута 28,691 секунды. Второе время у другого представителя Mercedes финна Валтери Боотаса. Третьим стал австралиец Даниэль Риккардо из Red Bull.
Что касается российского гонщика Сергея Сироткина, то он показал 14 результат. Напарник Сергея по Williams Лэнс Стрлл оказался 18-м.
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