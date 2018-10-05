Обвинения в кибератаках - предлог для новых санкций против РФ
Выдумка о российском вмешательстве в американские выборы и подготовке кибератак – удобный предлог для новых санкций против Москвы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон изо всех сил старается подкрепить свои безосновательные обвинения новыми фальшивками. И для этого вновь обвиняют российских хакеров в масштабных взломах. На этот раз, уверяют в Вашингтоне, целью оказались серверы Организации по запрещению химического оружия и Всемирной антидопинговой организации, а взломщиками — российские разведчики.
Русским хакерам на Западе, похоже, приписали и те взломы, которых как говорят предполагаемые жертвы кибератак, и не было вовсе. К примеру, британский национальный центр компьютерной безопасности объявил, что российское ГРУ напало на сеть всемирного антидопингового агентства в августе 2017 года. Но последние атаки хакеров зафиксированы в 2016 году — заявили в самом WADA. С тех пор нет свидетельств попыток взлома систем WADA" — заявил представитель антидопингового агентства.
А американский Минюст среди прочего обвинил российских офицеров разведки в атаках на международную федерацию футбола. Но в МОК говорят, что пока не в курсе.
"У нас нет информации по этому конкретному случаю, но мы надеемся, что получим ее. Пока мы знаем об этом только из сообщений прессы. С нами никто из органов не связывался. Мы знаем, что были целью многочисленных кибератак за последние два-три года, их было очень много", — сказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Однако лидеры евроатлантизма, во времена кризиса в отношениях США и Европы, да раскола внутри самого ЕС, поспешили заявить о единстве. Ведь большой восточный зловред у ворот.
"Мы видим, что Россия охотно использует это оружие — кибератаки на все эти организации. Мы в НАТО стоим плечом к плечу с союзниками, и все как один будем противостоять подобным действиям", — заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.
"России необходимо отказаться от своей безрассудной модели поведения, от использования силы против своих соседей, от попыток вмешательства в избирательные процессы и от широкомасштабных кампаний по дезинформации", — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"От имени ЕС я хочу полностью осудить это нападение и выразить нашу полную солидарность с теми, кого это затронуло", — подчеркнул председатель Европейского совета Дональд Туск.
В Великобритании тут же потребовали новых санкций. Но в Вашингтоне пока не спешат. Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер заявил, что не ожидает новых санкций до проведения промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября. А кстати, в эти будущие выборы русские уже вмешиваются? — поинтересовались американские журналисты у представителей минюста и ФБР.
"Слушайте, они проворные в этом отношении. Их усилия показывают их изощренность. В настоящее время у меня нет для вас информации о нынешнем положении дел с выборами", — сказал помощник генпрокурора отдела национальной безопасности Джон Демерс.
Скоординированные обвинения между США, Великобританией, Канадой и Нидерландами прокомментировали в российском МИД. "С сожалением наблюдаем за тем, как власти США продолжают отравлять атмосферу российско-американских отношений новыми порциями безосновательных обвинений в адрес России, которые по команде из Вашингтона спешат повторить некоторые другие страны НАТО. Западную публику вновь пугают "русскими хакерами", на сей раз приписав им "взломы" компьютерных сетей чуть ли не по всему миру".
Похоже, пугать буквами ГРУ — писк этого политического сезона. Британская Independent также заметила тренд. "Со времен КГБ не было аббревиатуры из трех букв, которая бы вызвала такую же тревогу на Западе. На этой неделе британское, голландское и американское правительства фактически объявили войну ГРУ", — пишет издание. Уже не в первый раз в этом месяце ГРУ стало самой модной страшилкой мировых СМИ.
Еще одной жертвой это шпиономании стал и Китай. Агентство Bloomberg сообщило о сенсационной находке. Будто бы в компьютерах и устройствах Apple и Amazon нашли шпионские чипы, которые могли быть внедрены на производстве в Китае. А ведь оттуда в Америку поставляется львиная доля техники. Впрочем, в самих компаниях поспешили успокоить, что ничего подозрительного в своих гаджетах никогда не находили. Но все-равно тревожно.
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