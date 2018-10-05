ДТП на трассе Тверь-Ржев: в столкновении маршрутки и автобуса погибли более 10 человек

Крупное ДТП в Тверской области на трассе Тверь — Ржев. В Калининском районе у села Некрасово лоб в лоб столкнулись автобус и маршрутное такси.

По предварительным данным, число погибших превышает 10 человек — по разным данным, от 11 до 13 погибших.

Для эвакуации пострадавших МЧС направило в регион вертолет Ми-8, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" представитель регионального МЧС Наталья Козырева.

К месту аварии выехал губернатор Тверской области Игорь Руденя.