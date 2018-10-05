НХЛ. Команды Малкина и Овечкина выдали результативный матч

В стартовавшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно десять встреч. Самым результативным оказался матч между "Питсбург Пингвинз" и "Вашингтон Кэпиталз". Команды Евгения Малкина и Александра Овчекина забросили 13 шайб. "Пингвины" выиграли 7:6 за счет гола в дополнительном периоде.

Бывший и действующий обладатели Кубка Стэнли выдали яркий и результативный матч. Вперед вырывалась то одна, то другая команда. Основное время завершилось вничью 6:6. В дополнительном периоде Крис Летанг после передачи Евгения Малкина забросил победную шайбу в ворота столичного клуба – 7:6. На счету Малкина гол и две точных передачи. Александр Овечкин отличился один раз, а помог ему Евгений Кузнецов.

"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл на своем льду "Нэшвилл Предаторз" 2:3. Нападающий хозяев Павел Бучневич забросил одну шайбу, сократив отставание до минимума. "Коламбус Блю Джекетс" в гостях нанес поражение "Детройт Ред Уингз" 3:2. Победную шайбу в овертайме забросил Артемий Панарин. Он же сделал голевой пас в первом периоде. "Даллас Старз" дома победил "Аризону Койотс" 3:0. Один гол на счету Александра Радулова.

"Нью-Йорк Айлендерс" выиграл на выезде у "Каролины Харрикейнз" 2:1. "Баффало Сэйбрз" также в гостях обыграл "Баффало Сэйбрз" 4:0. В столице Канады "Чикаго Блэкхоукс" дожал в овертайме "Оттава Сенаторз 4:3. "Сент-Луис Блюз" был бит в родных стенах "Виннипег Джетс" 1:5. Финалист Кубка Стэнли "Вегас Голден Найтс" на своей площадке проиграл "Филафельфия Флайерз". У победителей голевой пас сделал Михаил Воробьев. "Колорадо Эвеланш" у себя в Денвере нанес поражение "Миннесота Уайльд" 4:1ю Вратарь "Колорада" Семен Варламов отбил 20 бросков из 21.