Бывший челябинский вице-губернатор получил срок
На 5 лет и 6 месяцев осужден бывший челябинский вице-губернатор Николай Сандаков. Советский районный суд признал экс-чиновника виновным во взяточничестве, мошенничестве и подстрекательству к неправомерному доступу к компьютерной информации. Срок Сандаков будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в 7 миллионов рублей.
Следствие установило, что Николай Сандаков получил от директора частного охранного предприятия "Питон" взятку в виде установки систем видеонаблюдения жилого дома вице-губернатора, сообщает ТАСС. Оборудование и установка охранных систем обошлась не менее 1 миллиона 960 тысяч рублей. Взамен Сандаков помог директору ЧОП заключить госконтракт на охрану высшего должностного лица Челябинской области на выгодных для ЧОП условиях.
Когда Сандаков был первым помощником губернатора Челябинской области в 2011 и 2012 годах, он обманов выманил у экс-сити-менеджера Озерска полтора миллиона рублей, пообещав посодействовать его назначению главой Магнитогорска.
А в 2013 году Николай Сандаков заказал хакеру взлом эелектронных почтовых ящиков и личной переписки челябинского политолога и начальника одного из управлений челябинской обладминистрации. Организацию взлома электронной почты суд переквалифицировал на подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации. А в результате освободил экс-чиновника от наказания по этой статье в связи с истечением срока давности совершенного преступления.
Приговором суда Николай Сандаков остался не доволен. Он пообещал обжаловать его.
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