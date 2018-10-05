Хабиб Нурмагомедов: я не подам руки Макгрегору

В американском Лас-Вегасе прошла пресс-конференция участников боя за титул чемпиона мира в легком весе в смешанных единоборствах UFC. Россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор ответили на вопросы журналистов.

Макгрегор опоздал на пресс-конференцию, и Хабиб не стал дожидаться появления ирландца. Большое спасибо болельщикам, без них этого боя не было бы. Но я жду этого парня уже 15 минут, а его все еще нет. Это неуважение. Увидимся завтра на церемонии взвешивания", — приводит слова Нурмагомедова ТАСС. Также Хабиб заявил, что не подаст руки своему сопернику.

Макгрегор также заявил, что не намерен обмениваться рукопожатиями с Нурмагомедовым. Также ирландец выразил уверенность в своей победе. "Я отрабатываю все сценарии. Я попаду по нему, и он поплывет. Я готов ко всему, что может произойти в поединке".