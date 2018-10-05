Лобовое столкновение под Тверью: микроавтобус вынесло на встречную

По меньшей мере 13 человек погибли и четверо пострадали в результате столкновения маршрутки и рейсового автобуса под Тверью. Авария произошла рано утром на трассе Тверь — Старица, недалеко от села Некрасово. О силе удара можно судить по первым кадрам с места аварии: автобус буквально проехал маршрутное такси ("Форд Транзит") насквозь.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Для эвакуации пострадавших вылетел вертолет Ми-8, передает "Россия 24".

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд микроавтобуса на встречную полосу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Госавтоинспекцию. Все погибшие — это пассажиры и водитель микроавтобуса. Целым от машины осталось только одно кресло, находившееся в конце салона.

МЧС в связи с аварией открыло горячую линию — 8(4822)39-99-99.