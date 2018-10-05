Суд Южной Кореи приговорил бывшего президента страны к 15 годам за коррупцию

За растрату госсредств суд Южной Кореи приговорил бывшего президента страны Ли Мен Бака к 15 годам заключения, передает РИА Новости. Кроме лишения свободы Ли Мен Бак также должен будет выплатить штраф в 13 миллиардов вон (11,5 миллионов долларов).

Ранее прокуратура требовала для экс-президента 20 лет тюрьмы. Экс-главу государства признали виновным по семи из 16 пунктов обвинения.

Ли Мен Бак занимал пост президента Южной Кореи с 2008 по 2013 год.