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5 октября 201810:38

Полиция задержала поджигателя Царского храма в Ганиной Яме

Фото В.Н. Горелых

Подозреваемый в поджоге Царского храма мужского монастыря в урочище Ганина Яма задержан. Храм был подожжен ночью 4 октября. Огонь охватил около 70 квадратных метров храма. Горела церковная утварь на втором этаже храма. Пожар повредил иконостас и малый купол храма.

Прибывшие на место происшествия полицейские из Среднеуральска исследовали собранные улики, опросили свидетелей и установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний уроженец Екатеринбурга, сообщил пресс-секретарь Свердловского областного управления МВД Валерий Горелых.

Полицейские очень удивились, когда подозреваемый сам утром пришел в 15-й отдел полиции Екатеринбурга. Но не для того, чтобы написать явку с повинной, а чтобы заявить о пропаже своих личных документов. Мужчина был задержан. Ранее он уже отбывал наказание за кражи.

На допросе он пояснил, что не только поджег храм, но и взломал ящик для пожертвований, чтобы похитить из него деньги. Точная сумма причиненного ущерба храму святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме подсчитывается.

Подожженный храм был освящен в 2000 году. Храм находится на территории монастыря, основанного в месте, куда в 1918 году были привезены из Ипатьевского дома Екатеринбурга тела членов царской семьи для уничтожения.

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