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5 октября 201809:54

Гран-при Японии. Хэмилтон снова стал лучшим в практике

EPA

Продолжается 17 этап Формулы 1 Гран-при Японии. Состоялась вторая практика. Снова лучший результат показал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

На этот раз Хэмилтон проехал свой лучший круг за 1 минуту 28,217 секунды. Второй результат также у гонщика Mercedes Валтери Боттаса. Третьим стал немец Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari.

Российский гонщик Williams Сергей Сироткин на этот раз оказался 18. В предыдущей практике Сергей занял 14 место.

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