Большинство погибших в страшном ДТП - женщины: по факту аварии заведено уголовное дело

Следственным управлением СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса и автобуса в Тверской области, в которой погибли 13 человек, передает ТАСС.

В пресс-службе управления МВД по региону сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" УК РФ.

ДТП произошло в пятницу утром на 15-м км трассы Тверь — Ржев в результате лобового столкновения автобуса и микроавтобуса Ford Transit. Согласно последним данным, погибли 13 человек. Четверых пострадавших уже доставили в больницу, среди них и водитель автобуса, который находится в тяжелом состоянии.

"Водитель автомобиля Ford осуществлял незаконные перевозки. Предварительно, он является виновником аварии, так как выехал на полосу встречного движения", — сказали в пресс-службе.

Как следует из видео, которое распространило МЧС России, в результате лобового столкновения у микроавтобуса полностью смят капот и часть кузова, выбиты все стекла. У автобуса также отсутствует лобовая часть, основной удар пришелся на место водителя. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб: спасатели, пожарные, сотрудники ГАИ, дежурит скорая помощь.

РЕН ТВ публикует имена погибших в результате аварии. Все жертвы были пассажирами маршрутки, большинство погибших — женщины: Надежда П., Зинаида Ч., Валентина Б., Нина Б., Андрей С., Александр Б., Наталья Л., Марина С., Ольга Г., Елена К., Наталья С.

МЧС направило в Тверскую область группу психологов для помощи семьям погибших.

В связи с аварией открыта горячая линия — 8(4822)39-99-99.