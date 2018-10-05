Белоруссия объявила персона нон грата двух иностранных шпионов

Двух иностранных шпионов Белоруссия объявила персона нон грата, передает РИА Новости.

Как заявил в пятницу глава КГБ республики Валерий Вакульчик, речь идет о вопросах, касающихся шпионской деятельности, связанных "и с внешней политикой, и с отношениями между государствами". При этом он не уточнил гражданство подозреваемых и место их нахождения.

"И по поводу Шаройко (украинского гражданина Павла Шаройко), если бы не было соответствующей информации с Украины, мы тоже об этом бы не сказали. Поэтому такие вещи, как правило, в СМИ не даются", — заметил Вакульчик.

Как сообщалось, в конце 2017 года КГБ Белоруссии сообщил о задержании Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в республике агентурной сети. Весной текущего года суд Белоруссии приговорил его к восьми годам заключения.