Тема:
Беспилотники и коллективная работа роботов 38 минут назад
Дроны избавят строителей от тяжёлой техники и лесов
Новая технология возведения зданий позволяет создавать недорогое жильё с помощью беспилотников. При этом не требуется тяжёлой техники и строительных лесов.
"[С помощью наших исследований] мы пытаемся выяснить, как дроны могут быть встроены в цепочку строительства, чтобы облегчить выполнение некоторых из самых трудоёмких задач", – объясняет ведущий автор проекта Стефани Чалтил (Stephanie Chaltiel) из Института передовой архитектуры Каталонии в материале издания New Atlas.
Идея авторов заключается в том, чтобы создавать каркас здания из лёгких рам или сетки, покрытой растягивающейся тканью. Такую конструкцию можно собрать практически голыми руками, обладая минимальным набором инструментов и навыков.
После того как собран этот "опорный скелет", в дело вступает дрон. Он принимает на борт конец шланга, прикреплённого к распылительному насосу. По шлангу подаётся жидкая строительная смесь, например, на основе глины. Беспилотник, кружа вокруг будущего здания, распыляет жидкость на каркас. Со временем она затвердевает, и получается твёрдая стена.
Авторы позиционируют свой метод как удобный для применения в условиях бездорожья, когда трудно подогнать тяжёлую строительную технику. Кроме того, он экономит и затраты человеческого труда.
Новаторы испытали своё детище, собрав лёгкий каркас (на это потребовался час) и обвесив его двумя тысячами джутовых мешочков с высушенной травой. Затем дрон, работающий под руководством оператора, напылил на это сооружение строительную смесь.
Однако первый блин, как водится, вышел комом: здание рухнуло через неделю. Толщина твёрдого слоя оказалась недостаточной. Команда извлекла урок из этой неудачи и на Лондонский фестиваль дизайна (London Design Festival) привезла другую конструкцию с более толстым слоем "биобетона", оказавшуюся достаточно долговечной.
Авторы надеются, что в будущем такие дроны будут оснащены датчиками и системами искусственного интеллекта, которые позволят им контролировать толщину наносимого слоя, чтобы сооружение могло простоять долго. Также программное обеспечение позволит координировать коллективную работу летающих строителей.
Отметим, что строительство может выйти не таким уж дешёвым, если учитывать стоимость дрона и затраты на его топливо (электрические беспилотники пока не могут похвастаться долгим полётом на одной зарядке).
Вопросы вызывает и идея применения этой технологии в условиях бездорожья: не всякая потенциальная строительная смесь находится буквально под ногами, а значит, на место работ её всё равно придётся везти. Наконец, вряд ли таким способом можно сооружать многоэтажные здания, да и долговечность подобных построек ещё должна быть проверена временем.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как дроны самостоятельно свили из верёвок висячий мост.
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