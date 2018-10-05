Футболисты "Баварии" недовольны новым тренером

Причиной неудачной мюнхенской "Баварии" в последних матчах может быть конфликт внутри коллектива. Многим футболистам пришлись не по душе методы работы нового тренера Нико Ковача.

"Бавария" одержала четыре победы на старте чемпионата и выиграла матч Лиги чемпионов у "Бенфики". Но затем в игре чемпионов наступил спад – упущенная победа в матче с "Аугсбургом", проигрыш "Герте" в домашнем первенстве, и домашняя ничья с "Аяксом".

Футболистам не нравится кадровая политика нового тренерского штаба, а именно ротация состава. Игроки, хорошо проведшие матчи, порою остаются в запасе. Например, полузащитник Хамес Родригес, не попавший в стартовый состав на игру с "Аяксом", сказал тренеру Нико Ковачу, — "тут вам не Франкфурт", намекнув на прежнее место работы наставника. Кроме того, не всем по душе замены, проводимые главным тренером.

Игроки, а также входящий в тренерский штаб Патрик Херманн, недовольны тем, что главный тренер Нико Ковач, его помощник и младший брат Роберт, тренер вратарей Тони Тапалович и спортивный директор Хасан Салихамиджич говорят между собой на сербскохорватском языке. Причем, в присутствии тех, кто его не понимает.