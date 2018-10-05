Тренер Андрей Тихонов покинул "Крылья Советов"

Андрей Тихонов покинул пост главного тренера самарских "Крыльев Советов". Причиной отставки 47-летнего специалиста стало неудачное выступление волжан в чемпионате России по футболу.

Бывший полузащитник Спартака" и "Крыльев Советов" Андрей Тихонов возглавил самарский клуб летом 2016 года и смог вернуть волжан в премьер-лигу. Однако в нынешнем чемпионате "Крылья" набрали 7 очков и после 9 туров занимают предпоследнее 15 место в РПЛ.

В пятницу Тихонов провел последнюю тренировку, после чего попрощался с игроками. "Нет такого, чтобы я устал от футбола. Это работа такая, должность такая – тренер, и когда нет результата, будет снят тренер", — прокомментировал Тихонов свою отставку РИА Новости.

Ранее сообщалось, что новым тренером "Крыльев" станет Миодраг Божович. Черногорский специалист работал со многими российскими клубами – "Амкаром", "Москвой", "Динамо", "Локомотивом", "Ростовом" и "Арсеналом".