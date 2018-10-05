Смертельное ДТП под Тверью. Фотолента

Страшное ДТП произошло утром 5 октября. На трассе в Тверской области столкнулись лоб в лоб полная пассажиров маршрутка и рейсовый автобус. 13 человек, находившиеся в маршрутном такси, погибли. Уж возбуждено два уголовных дела.