Новосибирский грабитель запер продавца в холодильнике. Видео

Полиция Новосибирской области ведет поиски злоумышленника, совершившего ограбление цветочного магазина на Красном проспекте. Момент преступления попал на камеру наблюдения, установленную в помещении торговой точки.

По данным правоохранителей, вечером в четверг, 4 октября, мужчина зашел в цветочный магазин и сразу же "нейтрализовал" женщину-продавца, закрыв ее в холодильном помещении.

После этого грабитель спокойно обчистил кассу, забрав оттуда шесть тысяч рублей, и скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи "Грабеж" УК РФ, максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет лишение свободы на срок до четырех лет.