Арбузный суп и "Калинка": подробности индийского обеда Путина

Президента РФ Владимира Путина и членов российской делегации на обеде в Индии угощали как традиционными местными блюдами, так и необычными. В меню был суп из арбуза, блюда из курицы, баранины и рыбы. Для вегетарианцев – домашний сыр, горох, рис с черным горохом и рикоттой, черная чечевица, томленая на древесных углях. На десерт подали фисташковое мороженое, брауни и фрукты, сообщает ТАСС.

В ходе обеда звучали русские музыкальные произведения, в числе которых и "Калинка", а также музыка из фильмов Раджа Капура.

Прием проходил от имени индийского премьера Нарендра Моди, в ходе обеда стороны проводили переговоры.

Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что негативный фон, который присутствует в отношении РФ со странами, одержимыми русофобией, на российско-индийские отношения не повлияет. Повестка дня в Индии, по его словам, "свободна от истеричных проявлений".