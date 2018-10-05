Клиента екатеринбургского банка ограбили на пять миллионов рублей

В минувший четверг, 4 октября, у клиента банка "Нейва" отняли пять миллионов рублей: мужчина принес сумку с деньгами в финансовое учреждение и был ограблен.

Преступление произошло перед входом в банк. Налетчики в масках, угрожая оружием, оттеснили в сторону друзей потерпевшего, выстрелили из травматического пистолета мужчине в ногу и голову, а затем вырвали из его рук сумку с деньгами. Ограбление заняло считанные секунды.

В то время, как раненный мужчина заползал в помещение банка, налетчики погрузились в автомобиль ВАЗ черного цвета с затертыми номерами и скрылись. Позже их машина попала на видео, снятое камерами наблюдения.

По сообщениям очевидцев, пострадавший является уроженцем Киргизии, который торгует на местном вещевом рынке. В банк, вероятно, он принес свою выручку.

Вскоре после ограбления приехали полицейские и врачи. Пострадавший был госпитализирован, а сотрудники органов правопорядка оцепили территорию и приняли все меры к поимке преступников. В настоящее время ведутся следственные мероприятия по поиску налетчиков, к работе подключены кинологи с собаками.