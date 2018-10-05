Загорелся двигатель: упавший в Подмосковье МиГ был экспериментальным

Разбившийся в Коломенском районе Подмосковья истребитель МиГ-29 – это экспериментальная модификация, пока не переданная в эксплуатацию. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Как сообщалось ранее, МиГ-29, принадлежащий Летно-исследовательскому институту (ЛИИ) имени Громова, упал утром 5 октября из-за пожара в двигателе во время испытательного полета. Пилоты катапультировались. Но один из летчиков, по предварительным данным, получил травмы, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

Инцидент, по уточненным данным, произошел близ деревни Дмитровцы, недалеко от Егорьевска.

На место крушения на вертолете Ми-8 вылетела поисковая группа ЛИИ имени Громова.

Истребителем управляли летчики-испытатели Александр Крутов и Михаил Кондратенко. Согласно информации на сайте ЛИИ имени Громова, Александр Крутов — Герой России, заслуженный летчик-испытатель, начальник Школы летчиков-испытателей.