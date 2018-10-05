Госфильмофонду - 70: какие сокровища хранит главный киноархив страны?
Одному из крупнейших киноархивов мира — знаменитому Госфильмофонду — 70. Его богатейшая коллекция насчитывает десятки тысяч произведений — от самых первых кинолент до современных блокбастеров. А еще сотрудники Госфильмофонда бережно реставрируют километры старых пленок и переводят их в цифровой формат.
Торжественное награждение сотрудников Госфильмофонда — это они по крупицам собирают историю. В главном киноархиве страны, который, кстати, даже в Книгу рекордов Гиннесса внесен, — 75 тысяч фильмов. Уникальная коллекция шедевров мирового кинематографа.
"Это просто то, что составляет, действительно, не коллекцию даже, а нашу ценность главную кинематографическую", — говорит народный артист России, режиссер Алексей Учитель.
"Я когда учился во ВГИКе, нас возили сюда и показывали те фильмы, которые были запрещены в советском прокате. Это была "Сладкая жизнь" или фильмы Лени Рифеншталь, на которых, собственно, мы учились", — вспоминает заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Александр Стефанович.
Раритетные работы Эйзенштейна, немые картины братьев Люмьер и новейшее кино — это все Госфильмофонд. Сотни километров пленки реставрируют и оцифровывают. Сохранить наследие — одна из главных миссий киноархива.
"Госфильмофонд по своим запасам, по своим архивам не уступает никому. И то, что еще в недрах Госфильмофонда находится, то, что нам еще предстоит разобрать, то, что предстоит увидеть зрителям — есть и интрига в этом, и изюминка", — говорит генеральный директор Госфильмофонда России Вячеслав Тельнов.
Каждый день здесь — кинематографические победы. Из недавних — фильм Фридриха Эрмлера "Обломок империи" 1929 года, шедевр немого кино. Пленку удалось восстановить. А это сердце Госфильмофонда — хранилище. Круглые жестяные коробки киношники называют просто — банки.
"Вот таких коробок, это у нас единица хранения — 1 миллион 20 тысяч на сегодняшний день. Очень бережно храним. Конечно, у нас материалы уникальные, начиная от первых фильмов — например, дореволюционный фильм, который называется "Стенька Разин" или "Понизовая вольница", — рассказывает начальник отдела хранения Госфильмофонда России Татьяна Кухтина.
В коллекции Госфильмофонда не только ленты — и монтажные листы, и фотографии, и реквизиты. Целый мир кинематографа теперь будет доступен каждому.
В юбилей у киноархива появился свой выставочный комплекс. Здесь можно увидеть сокровища Госфильмофонда — это и уникальные киноплакаты, и техника, например, фотоаппарат дореволюционных времен. Музей уже открыт для посетителей.
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