Конкуренция превратила самцов кобр в каннибалов
Каннибализм считается довольно распространённой стратегией питания: многие виды животных, доисторических и современных, не прочь полакомиться своими же собратьями.
Однако змеи обычно считались исключением. Зоологам давно известно, что эти пресмыкающиеся поедают особей других видов, но зафиксированные случаи, когда одна змея обедала другой змеёй своего же вида, были единичными и рассматривались как аномальное поведение.
Поэтому команда исследователей под руководством герпетолога Брайана Марица (Bryan Maritz) из Университета Западной Капской провинции в ЮАР была крайне удивлена, когда обнаружила в пустыне Калахари кобр, систематически поедающих своих собратьев.
По словам Марица, увидев схватку двух самцов кобр, изначально исследователи решили, что стали свидетелями "ритуального поединка", однако закончился бой тем, что одна особь, более крупная, проглотила другую особь того же вида.
"Вместо того, чтобы отловить двух потенциально изучаемых животных, мы нашли одно, сытое, теперь известное как Ганнибал", — рассказывает герпетолог.
Специалисты отмечают, что к поеданию змей приспособились многие животные (к примеру, млекопитающие и птицы), поскольку форма тела рептилий крайне удобна для проглатывания: такая добыча легко проходит в пищеварительный тракт. Эта форма кормления называется офиофагия.
Однако лакомиться ядовитыми змеями вроде тех же кобр могут позволить себе лишь те животные, чей организм не реагирует на мощные токсины. И, по всей видимости, одни из представителей таких офиофагов – кобры.
Чтобы убедиться, что каннибализм среди этих змей – это не единичные случаи, а распространённая тенденция, исследователи провели наблюдения и составили "диетическую историю" шести разных видов диких африканских кобр. В дополнение к этому они изучили огромный объём научной литературы, в том числе описанные случаи каннибализма, статьи по герпетологии и даже сообщения очевидцев в социальных сетях.
Оказалось, что офиофагия широко распространена среди кобр (это даже отражено в видовом названии королевских кобр – Ophiophagus Hannah). Как отмечается в исследовании, змеи составляют от 13 до 43% всех видов жертв в рационе диких кобр.
Из шести изученных видов пять оказались каннибалами. Больше всего эпизодов поедания сородичей было зафиксировано среди капских кобр (Naja nivea), обитающих в южной части Африки. В 4% случаев они нападали на кобр своего вида (как показано на фото ниже), а также закусывали змеями других видов, в том числе уже мёртвыми.
Примечательно, что, согласно опубликованному в 2006 году обзору, среди пяти видов, оказавшихся каннибалами, ранее не было зафиксировано ни одного случая поедания собратьев.
Другое интересное наблюдение заключается в том, что почти треть рациона кобр составляют шумящие гадюки (Bitis arietans), укус которых может быть смертельным для человека. Однако кобр токсичность добычи совсем не смущала.
Вопреки широко распространённым взглядам, змеи, похоже, имеют недооценённый массив каннибалистических сценариев, заключают авторы в статье, опубликованной в журнале Ecology.
Любопытно и другое: каннибалами оказались лишь самцы кобр. По мнению Марица и его коллег, самое очевидное объяснение такого поведения – это сексуальная конкуренция либо борьба за какие-то другие ресурсы. Наблюдения показали, что сытному обеду часто предшествует поединок. Возможно, съедая проигравшего, победитель таким образом избавляется от потенциального соперника.
Авторы работы намерены продолжить наблюдения и узнать, верны ли их догадки, или же каннибализм обусловлен другими причинами. Кроме того, пока остаётся неизвестным, характерен ли каннибализм для самок кобр: возможно, герпетологи просто не зафиксировали таких случаев. Также было бы интересно выяснить, какие ещё виды змей "исповедуют" такую пищевую стратегию, заключают учёные.
Кстати, ранее выяснилось, что самцы пауков, вопреки стереотипам, не прочь полакомиться самками, а некоторые паучихи могут стать обедом и для своего потомства. Кроме того, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, как вегетарианская диета превратила в каннибалов хомяков.
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