Дарвиновский музей, выставка Куинджи и забег супергероев: выходные в Москве

Почувствовать себя супергероем можно в эти выходные в парке "Сокольники", а в Третьяковской галерее — попытаться разгадать тайну сияющих пейзажей Куинджи. Сюрпризы приготовили и в Дарвиновском музее. Какие?

Дарвиновский музей в эти выходные приглашает всех на свой день рождения: ему исполняется 111 лет. И сегодня здесь рассказали, что три единицы станут кодом для доступа к разным подаркам. Те, кто родился 1 числа 11 месяца, в воскресенье смогут посетить все экспозиции совершенно бесплатно — надо только взять с собой паспорт. Без билета в музей сможет попасть и первый 111-й гость. Но и это не все: в 11:10 стартует бесплатная экскурсия по выставке редких животных. Интересно будет и детям, и взрослым.

Точно так же, как и в Третьяковской галерее: там открывается выставка "Архип Куинджи". Художник, картины которого завораживают: невероятная передача света и цвета. Как этого добивался мастер с помощью одних только красок, непонятно — кажется, что картины светятся. Увидеть их можно будет, уже начиная с субботы. В Москве в таком объеме работы Куинджи выставляются впервые.

Весело будет завтра в парке "Сокольники": в 9 часов утра там начнется "Супергеройский забег". Чтобы принять участие, не надо иметь каких-то уникальных способностей: бежать предстоит всего пять километров.

Это будет лишь разминка перед большим полумарафоном, который пройдет в это воскресенье. Здесь уже дистанции — на три, 10 и 21 километр, можно выбирать любую. Собираются участники в 9 утра на Воробьевых горах перед зданием МГУ.

А кто не готов к таким испытаниям, может просто прогуляться по городу и побаловать себя чем-нибудь вкусным. Заглядывайте на фестиваль "Золотая осень": он более чем на 40 площадках по всей Москве. Везде свежие фермерские продукты: сыры, овощи, рыба. Успейте: фестиваль закрывается уже через три дня.