"Достали" Москву без ракет: заявление об украинском оружии рассмешило соцсети

Достать до Москвы, пообещал украинский военный эксперт и писатель Валентин Бадрак. В интервью UkrLife он заявил, что Киев способен создать ракету с радиусом действия в полторы тысячи километров.

"А полторы тысячи километров — это уже ракета, которая может достать до Москвы, — сделал вывод Валентин Бадрак. – Новое украинское оружие должно изменить риторику переговоров. Вооружившись сотней-двумя таких ракет Киев получит возможность диктовать свои условия".

Russia Today отмечает, что в конце июня Валентин Бадрак сообщил, что на Украине создается новая противокорабельная ракета. Успешные стрельбы уже прошли, а разработчики смогут презентовать ее в 2019 году. По словам украинского военного эксперта, "конфликт с Россией вызвал серьезный всплеск развития украинских военных технологий". При этом, добавил он, инженеры способны произвести даже больше, чем Вооруженные силы Украины могут взять на вооружение.

Киев постоянно планирует, разрабатывает и создает такие ракеты, а потом "теряет" их — и процесс начинается заново, прокомментировали заявление украинского военного эксперта в соцсетях.

"Опять? Так были уже какие-то ракеты? Куда дели? Ой, боюсь, боюсь, боюсь", — написал, например, @Drongo1988.

"Ракеты из сала и кизяка до Москвы не долетят. Врут как всегда", —считает @andrei_livetrov.

Еще один комментатор отметил, что о создании такой ракеты на Украине уже широко раструбили в 2016 году. Но, видимо, с тех пор она — в пролете. Другие комментаторы списывают громкие заявления с украинской стороны на осеннее обострение шизофрении. Они отмечают, что своим неадекватным поведением Украина "достала" Москву и без ракет.

"Эта риторика говорит о том, что нынешняя украинская власть плохо закончит, — прокомментировал заявление о новых украинских ракетах первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. — Изобретать велосипед не надо, я хочу расстроить украинских экспертов. Во-первых, такие ракеты уже существуют. Ракета эта называется "Калибр", она поражает объекты на территории Сирии, будучи запущенной из Каспийского моря".