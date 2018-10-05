Президент Интерпола уехал в Китай и пропал

Французские СМИ сообщили о том, что пропал президент Интерпола Мэн Хуанвэй. 29 сентября он отправился в Китай и до сих пор не выходит на связь.

Первой о его исчезновении сообщила жена Хуанвэя, она и обратилась в полицию. Власти Франции начали расследование по факту его исчезновения, передает RT.

Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола в 2016 году.