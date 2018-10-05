Под сгоревшей древней церковью в Карелии нашли еще более древний алтарь
Под обломками Успенского храма в карельской Кондопоге, сгоревшего после поджога, специалисты обнаружили древний алтарный прируб. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.
По ее словам, это пятистенный алтарь на валунном фундаменте. Эксперты предполагают, что при последней перестройке храма новый алтарь построили над старым, спрятав внутри новой конструкции, передает РИА Новости.
Кроме того, эксперты московского института "Спецпроектреставрация", которые проводят обследование Успенской церкви, оценили сохранность элементов памятника, процент утраты исходного материала и ценностные параметры сохранившихся бревен, в том числе и сильно обгоревших.
До середины ноября все уцелевшие фрагменты перевезут в закрытое помещение, а до этого момента их сохранность обеспечит круглосуточная охрана.
Церковь Успения Божией Матери являлась памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века и была одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.
В августе подросток, который уже признал свою вину, поджег ее. По некоторым данным, он был сатанистом.
Памятник деревянного зодчества сгорел почти дотла.
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