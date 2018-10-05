Споткнулся о трос и сломал ногу: буксируемый автомобиль стал причиной травмы пешехода. Видео

Необычная история приключилась еще 1 октября, однако видео с произошедшим инцидентом было опубликовано милицией Белоруссии спустя три дня.

В минувший понедельник житель Гродно попросил своего знакомого отбуксировать своей неисправный Hyundai до места ремонта.

Водители привязали тросом сломанную машину к легковушке марки Volkswagen и аккуратно поехали к условленному месту.

Как назло, автомобиль немецкого производства заглох на пешеходном переходе. Машины остановились таким образом, что "зебра" оказалась между ними.

В это время зажегся зеленый свет, и немолодые супруги, ожидающие на тротуаре, пошли через дорогу и споткнулись о трос.

Женщина смогла удержаться на ногах, а мужчина не повезло: он упал, да так неудачно, что сломал себе ногу. На место происшествия была вызвана скорая, и пострадавший был госпитализирован.