Горящий МиГ-29 сняли на видео

Загоревшийся во время учебно-тренировочного полета МиГ-29УБ рухнул на большом расстоянии от села Рождествено в Коломенском районе Подмосковья, сообщил "Радио 1" глава Коломны Денис Лебедев. Очевидцы сняли на видео последствия крушения истребителя, принадлежавшего Летно-исследовательскому институту имени Громова.

Причиной падения самолета, по предварительным данным, стало возгорание одного из двигателей. "Пожар привел к потере управления двигательной установкой, однако пилоты смогли спланировать и увести машину в безопасное и безлюдное место, после чего катапультировались", — уточнил источник "Интерфакса".

Лебедев в свою очередь добавил, что ни местные жители, ни жилой сектор не пострадали. На кадрах видно, что МиГ-29УБ рухнул на окраине леса и развалился на несколько частей, после чего практически полностью сгорел.

Истребителем управляли Герой России Александр Крутов и летчик-испытатель Михаил Кондратенко. По предварительным данным, один из летчиков получил травмы.

Расследованием причин крушения истребителя, как уточнили в Объединённой авиастроительной корпорации, займется специальная комиссия.