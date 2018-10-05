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3D-принтеры и трёхмерная печать 36 минут назад
Слаженная работа: несколько роботов в унисон печатают бетонные конструкции
Научно-технический прогресс не стоит на месте, и сегодня мало кого можно удивить 3D-принтерами, способными создавать полноразмерные бетонные конструкции.
Правда, зачастую у людей возникают трудности в установке таких устройств на строительных площадках из-за их огромного размера. Здесь-то и пригодится разработка сингапурских учёных.
Специалисты Наньянского технологического университета создают альтернативу 3D-принтерам в виде совместно работающих мобильных роботов.
Инженеры придумали и реализовали идею роботов на колёсах, каждый из которых оборудован шлангом, "выдавливающим" влажный бетон.
Безусловно, аппараты работают не как им заблагорассудится, они руководствуются компьютерной картой проекта сборки. Специальный алгоритм помогает разделить между ними работу таким образом, чтобы устройства не сталкивались друг с другом во время движения.
Кроме того, компьютер "смотрит" за тем, какое количество бетона роботизированные помощники человека выдавливают. Разработчики отмечают, что для подобной трёхмерной печати используется специально созданная цементная смесь.
Специалисты также добавляют, что создали такое решение ещё и по той причине, что им не очень нравилась печать бетонной конструкции по частям. Дело в том, что в этом случае соединения между элементами скрепляются неподходящим образом. Если два или более робота будут выполнять общую работу совместно, то и конструкция будет единой, а значит, прослужит дольше.
Несколько мобильных роботов могут "напечатать" большие структуры, такие как специально разработанные фасады. При этом роботы могут создавать свои шедевры где угодно, главное, чтобы у них было достаточно места для передвижения по рабочей площадке.
Сингапурские учёные представили бетонную структуру размером 1,86 × 0,46 × 0,13 метра, созданную двумя роботами-строителями. Устройствам потребовалось всего восемь минут, чтобы напечатать её. Ещё через два дня бетон затвердел.
"Мы представляем себе команду роботов, которых можно доставить на рабочее место, распечатать огромный кусок бетонной структуры, а затем перейти к следующему проекту после завершения работы", — говорит руководитель исследования Фам Куанг-Куонг (Pham Quang Cuong).
Исследование, продолжает учёный, основывается на знаниях, которые они получили при разработке робота для автономной сборки стула компании IKEA. Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об этом необычном устройстве ранее.
Впрочем, последний проект является более сложным с точки зрения планирования и выполнения работы, добавляет Куанг-Куонг.
Более подробно о новом методе коллективной печати рассказано в научной статье, опубликованной в издании Automation in Construction.
Добавим, что инженеры Массачусетского технологического института ранее разработали прототип робота со встроенным 3D-принтером, способного "печатать" целые здания.
Продолжая тему строительства, напомним и о других роботизированных устройствах, способных возводить здания почти без участия человека. Так, мы рассказывали о роботе-каменщике, способном возвести дом "одной рукой".
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