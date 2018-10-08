Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

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Сегодня мы рассказываем о пятилетней Уле Спиридоновой из города Находки Приморского края.

У девочки на фоне тяжелого генетического заболевания – синдрома Билса – нарушено развитие костей и суставов, сильно искривлен позвоночник. Уля уже перенесла сложную операцию на позвоночнике: ей установили фиксирующую металлоконструкцию. Сейчас из-за повышенной хрупкости костей девочке срочно требуется длительное и дорогое лечение.

Из письма Инессы Спиридоновой, мамы Ули:

"Сразу после рождения дочки врач-неонатолог обратила внимание на ее непропорционально длинные пальцы и деформированные суставы. После выписки мы повезли Улю во Владивосток на обследование. В результате у дочки выявили синдром Билса – наследственную аномалию. Симптомы болезни – так называемые паучьи пальцы, кифосколиоз, контрактуры суставов. Улю начали лечить гипсованием. Поначалу дочка серьезно отставала в физическом развитии, но в два года начала ходить! Правда, радость наша была недолгой: у Ули обнаружили сколиоз и рекомендовали носить жесткий корсет. Уля год его носила по 22 часа в сутки – с болью, слезами. Но позвоночник не удалось исправить. Врачи сказали, что нужна операция, и направили нас в клинику в Кургане, где дочку прооперировали, позвоночник укрепили металлоконструкцией. Результат превзошел ожидания: спина выпрямилась! Конструкцию нужно периодически раздвигать, чтобы она не препятствовала росту позвоночника. Но за это время кости у дочки стали хрупкими и пористыми, ей диагностировали остеопороз. Раздвижку отменили, чтобы не травмировать костную ткань еще больше. Сейчас нужно срочно укреплять кости. Улю готовы лечить в Москве, в клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic). Но мы не можем оплатить дорогое лечение. Помогите!"

Для спасения Ули Спиридоновой не хватает 426 760 руб.

Руководитель Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Наталия Белова: "У девочки редкое генетическое заболевание – синдром Билса, сильно ограничена подвижность суставов, изменена походка. На фоне заболевания произошло изменение костной ткани: кости стали хрупкими. Установленная в ходе операции на позвоночнике металлоконструкция требует ежегодной коррекции (дистракции), но из-за хрупкости костей проводить ее опасно. Необходимо провести лечение остеопороза, чтобы укрепить позвоночник. Мы надеемся, что в результате лечения Уля сможет вести обычный образ жизни наравне со здоровыми детьми".

ПОМОЧЬ УЛЕ

Внимание!

Цена лечения 527 310 руб.

100 000 руб. внес фонд "СУЭК – РЕГИОНАМ".

550 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 426 760 руб.

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