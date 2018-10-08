Тема:

Помогите детям. Русфонд 1 час назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
8 октября 201810:00

Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о пятилетней Уле Спиридоновой из города Находки Приморского края.

У девочки на фоне тяжелого генетического заболевания – синдрома Билса – нарушено развитие костей и суставов, сильно искривлен позвоночник. Уля уже перенесла сложную операцию на позвоночнике: ей установили фиксирующую металлоконструкцию. Сейчас из-за повышенной хрупкости костей девочке срочно требуется длительное и дорогое лечение.

Из письма Инессы Спиридоновой, мамы Ули:

"Сразу после рождения дочки врач-неонатолог обратила внимание на ее непропорционально длинные пальцы и деформированные суставы. После выписки мы повезли Улю во Владивосток на обследование. В результате у дочки выявили синдром Билса – наследственную аномалию. Симптомы болезни – так называемые паучьи пальцы, кифосколиоз, контрактуры суставов. Улю начали лечить гипсованием. Поначалу дочка серьезно отставала в физическом развитии, но в два года начала ходить! Правда, радость наша была недолгой: у Ули обнаружили сколиоз и рекомендовали носить жесткий корсет. Уля год его носила по 22 часа в сутки – с болью, слезами. Но позвоночник не удалось исправить. Врачи сказали, что нужна операция, и направили нас в клинику в Кургане, где дочку прооперировали, позвоночник укрепили металлоконструкцией. Результат превзошел ожидания: спина выпрямилась! Конструкцию нужно периодически раздвигать, чтобы она не препятствовала росту позвоночника. Но за это время кости у дочки стали хрупкими и пористыми, ей диагностировали остеопороз. Раздвижку отменили, чтобы не травмировать костную ткань еще больше. Сейчас нужно срочно укреплять кости. Улю готовы лечить в Москве, в клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic). Но мы не можем оплатить дорогое лечение. Помогите!"

Для спасения Ули Спиридоновой не хватает 426 760 руб.

Руководитель Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Наталия Белова: "У девочки редкое генетическое заболевание – синдром Билса, сильно ограничена подвижность суставов, изменена походка. На фоне заболевания произошло изменение костной ткани: кости стали хрупкими. Установленная в ходе операции на позвоночнике металлоконструкция требует ежегодной коррекции (дистракции), но из-за хрупкости костей проводить ее опасно. Необходимо провести лечение остеопороза, чтобы укрепить позвоночник. Мы надеемся, что в результате лечения Уля сможет вести обычный образ жизни наравне со здоровыми детьми".

ПОМОЧЬ УЛЕ

Внимание!

Цена лечения 527 310 руб.

100 000 руб. внес фонд "СУЭК – РЕГИОНАМ".

550 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 426 760 руб.

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,111 млрд руб. В 2018 году (на 4 октября) собрано 1 176 948 728 руб., помощь получили 1610 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

Ранее по теме

Сейчас

09:35

Экс-главу Интерпола обвиняют во взяточничестве

08:51

Армия Индии не боится санкций и готова сотрудничать с РФ

07:39

Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на космодром в Калифорнии

07:21

Пожар на строительном рынке в Реутове удалось локализовать

05:14

В ОБСЕ шокированы убийством журналистки, расследовавшей махинации с фондами ЕС

04:31

В подмосковном Реутове горит строительный рынок

03:40

В 26 округах Флориды объявлен режим ЧС из-за приближения шторма "Майкл"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Отец Нурмагомедова: за драку после боя Хабиб будет наказан

Отец Нурмагомедова: за драку после боя Хабиб будет наказан

8 часов назад
Задержанного в Китае экс-главу Интерпола обвиняют во взяточничестве

Задержанного в Китае экс-главу Интерпола обвиняют во взяточничестве

1 час назад
Американские активы Дерипаски заморожены

Американские активы Дерипаски заморожены

30 минут назад
Армия Индии не боится санкций и готова сотрудничать с РФ

Армия Индии не боится санкций и готова сотрудничать с РФ

1 час назад
Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по экономике

Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по экономике

27 минут назад
Страшная авария со свадебным лимузином в США: названы первые версии

Страшная авария со свадебным лимузином в США: названы первые версии

9 часов назад
Беглов займется питерским ЖКХ и Красным бором

Беглов займется питерским ЖКХ и Красным бором

13 часов назад
Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

1 час назад
Квартира и шуба Баскова: что достанется наследникам Монсеррат Кабалье

Квартира и шуба Баскова: что достанется наследникам Монсеррат Кабалье

50 минут назад
В России заработали новые правила регистрации автомобилей

В России заработали новые правила регистрации автомобилей

1 час назад
Вести.net: после обновления Windows у пользователей стали пропадать документы

Вести.net: после обновления Windows у пользователей стали пропадать документы

1 час назад
Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на космодром в Калифорнии

Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на космодром в Калифорнии

3 часа назад
В ОБСЕ шокированы убийством журналистки, расследовавшей махинации с фондами ЕС

В ОБСЕ шокированы убийством журналистки, расследовавшей махинации с фондами ЕС

5 часов назад
В 26 округах Флориды объявлен режим ЧС из-за приближения шторма "Майкл"

В 26 округах Флориды объявлен режим ЧС из-за приближения шторма "Майкл"

7 часов назад
Евросоюз солидарен с Сенцовым и надеется на его освобождение

Евросоюз солидарен с Сенцовым и надеется на его освобождение

7 часов назад
В Багдаде прогремели пять взрывов: три человека погибли, более 12 ранены

В Багдаде прогремели пять взрывов: три человека погибли, более 12 ранены

10 часов назад
Азнавура обожали все французские президенты

Азнавура обожали все французские президенты

12 часов назад
Микроавтобус врезался в переход в Москве: ранены дети

Микроавтобус врезался в переход в Москве: ранены дети

12 часов назад
Свадьба внучки королевы Великобритании: подробности

Свадьба внучки королевы Великобритании: подробности

13 часов назад
Киселев раскритиковал восторженную статью о гитлеровском военном летчике

Киселев раскритиковал восторженную статью о гитлеровском военном летчике

13 часов назад
Приключения Трампов: Дональд нажил нового врага, Меланию едва не раздавил слон

Приключения Трампов: Дональд нажил нового врага, Меланию едва не раздавил слон

13 часов назад
Кабалье похоронят рядом с родителями

Кабалье похоронят рядом с родителями

13 часов назад
"Локомотив" в меньшинстве обыграл ЦСКА

"Локомотив" в меньшинстве обыграл ЦСКА

14 часов назад
В Госдуме прокомментировали условие Киева для примирения

В Госдуме прокомментировали условие Киева для примирения

14 часов назад
Немцы разочарованы не только Меркель, но и итогами объединения Германии

Немцы разочарованы не только Меркель, но и итогами объединения Германии

14 часов назад
МЧС предупредило о сильном ветре москвичей и гостей столицы

МЧС предупредило о сильном ветре москвичей и гостей столицы

14 часов назад
Отношения с Россией: Индия не поддалась на угрозы США

Отношения с Россией: Индия не поддалась на угрозы США

14 часов назад
День рождения Путина отметили рекордами

День рождения Путина отметили рекордами

15 часов назад
Генсек НАТО объяснил, зачем бомбили Югославию

Генсек НАТО объяснил, зачем бомбили Югославию

15 часов назад
В части под Смоленском нашли застреленного лейтенанта

В части под Смоленском нашли застреленного лейтенанта

15 часов назад
Пауэлл дал Трампу дельный совет насчет Путина

Пауэлл дал Трампу дельный совет насчет Путина

15 часов назад
Произошедшим в ИК-6 заинтересовался СПЧ

Произошедшим в ИК-6 заинтересовался СПЧ

15 часов назад
Природные катаклизмы в Индонезии унесли 1944 жизни

Природные катаклизмы в Индонезии унесли 1944 жизни

15 часов назад
Жертвами ДТП с лимузином в Нью-Йорке стали 20 человек

Жертвами ДТП с лимузином в Нью-Йорке стали 20 человек

15 часов назад
В Лондоне прошел "собачий" марш против Brexit

В Лондоне прошел "собачий" марш против Brexit

16 часов назад
ВВС Израиля снова ударили по палестинцам в Газе

ВВС Израиля снова ударили по палестинцам в Газе

16 часов назад
"Зенит" выиграл у "Краснодара" и остался лидером

"Зенит" выиграл у "Краснодара" и остался лидером

16 часов назад
Трамп надеется на скорую встречу с Кимом

Трамп надеется на скорую встречу с Кимом

16 часов назад
Хоккеисты ЦСКА обыграли "Авангард" и вышли в лидеры Западной конференции

Хоккеисты ЦСКА обыграли "Авангард" и вышли в лидеры Западной конференции

16 часов назад
Фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла Finlandia Trophy

Фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла Finlandia Trophy

16 часов назад
Появилось видео с рассмотрения дела владельца маршрутки, разбившейся под Тверью

Появилось видео с рассмотрения дела владельца маршрутки, разбившейся под Тверью

16 часов назад
Силуанов уточнил детали дедолларизации

Силуанов уточнил детали дедолларизации

17 часов назад
Источниками вдохновения в играх становятся Стругацкие и даже Достоевский

Источниками вдохновения в играх становятся Стругацкие и даже Достоевский

17 часов назад
Появилось видео выгрузки С-300 в Сирии

Появилось видео выгрузки С-300 в Сирии

18 часов назад
Эрдоган отказался от денег МВФ

Эрдоган отказался от денег МВФ

18 часов назад
Участники "СП-2" профинансировали 70% капвложений

Участники "СП-2" профинансировали 70% капвложений

18 часов назад
Посольство РФ прокомментировало угрозу кибератакой со стороны Британии

Посольство РФ прокомментировало угрозу кибератакой со стороны Британии

18 часов назад
"Девочка" в шредере: Sotheby's либо опозорился, либо был в сговоре с Бэнкси

"Девочка" в шредере: Sotheby's либо опозорился, либо был в сговоре с Бэнкси

19 часов назад
МВД не ищет сообщений о наркотиках в телефонах россиян

МВД не ищет сообщений о наркотиках в телефонах россиян

20 часов назад
Зачинщиком скандала на турнире UFC 229 назвали Диллона Дениса

Зачинщиком скандала на турнире UFC 229 назвали Диллона Дениса

20 часов назад
"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

04.10.2018 21:45