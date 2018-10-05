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5 октября 201814:29

В Калифорнии роботам запретили притворяться людьми

Иллюстрация TheDigitalArtist/pixabay.com.

Власти Калифорнии подписали закон, согласно которому роботам, нейросетям и ботам отныне запрещено представляться людьми. Таким образом чиновники надеются защитить интернет-пользователей от мошенников и хакеров.

Новый закон будет распространяться, в первую очередь, на ботов в соцсетях, которые используются коммерческими фирмами для общения с клиентами. В законе прописано, что перед тем, как написать потенциальному покупателю, программа будет сообщать, что она является "автоматическим интернет-аккаунтом, все или почти все действия которого осуществляются без участия

Это же правило распространяется на голосовых помощников, разговаривающих по телефону от имени представителей той или иной компании.

Ранее сообщалось, что руководство калифорнийских компаний обязали включать в состав совета директоров как минимум одну женщину.

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