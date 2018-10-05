Дожди и ветрено: осень укрепляет свои позиции

В предстоящие выходные погода в большинстве регионов Европейской России будет отличаться неустойчивым и быстро меняющимся характером. И только на юге территории укрепит свои позиции обширный антициклон, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве в субботу небольшие дожди и ветрено, в воскресенье без осадков. При этом температура воздуха составит ночью +5…+7°, днём в субботу +12…+14°, в воскресенье еще на градус теплее.

В Санкт-Петербурге пройдут дожди, по ночам около +6…+8°, в дневные часы в субботу +11…+13°, в воскресенье +9…+11°.

В Воронеже в выходные без осадков, после полудня около +15…+17°.

В Нижнем Новгороде пройдут небольшие дожди, в субботу +10…+12, в воскресенье потеплеет до +12…+14°.

В Симферополе без осадков, в субботу +15…+17, в воскресенье потеплеет до +20…+22°.

В Ростове-на-Дону также без дождей, днем в субботу +14…+16, в воскресенье потеплеет до +18…+20°.

В Краснодаре в выходные без осадков, в субботу +15…+17, в воскресенье потеплеет до +20…+22°.

В Сочи также без дождей, днем в субботу +17…+19, в воскресенье потеплеет до +21…+23°.

В выходные Урал окажется во власти циклона. В такой ситуации пройдут дожди, будет ветрено. Днем в субботу в Екатеринбурге температура воздуха составит +7…+9°, в Челябинске — +8…+10°. В воскресенье в Екатеринбурге температура повысится до +10…+12°, в Челябинске будет +12…+14°.

В выходные на территории Западной Сибири будет господствовать погожий очаг высокого давления, и только на западе региона в воскресенье почувствуется влияние облачного и дождливого циклона. В такой ситуации в Омске в субботу солнечно и +22…+24°, в воскресенье дожди и +13…+15°. в Новосибирске без осадков, и около +18…+20°.

В выходные юг Дальнего Востока своим краем заденет экс-тайфун "Конг-Рей". Там будет ветрено, местами пройдут дожди. В такой ситуации во Владивостоке будет +16…+18°.