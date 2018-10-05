Миодраг Божович назначен главным тренером "Крыльев Советов"

Миодраг Божович возглавил самарские "Крылья Советов". Черногорский специалист сменил на этом посту Андрея Тихонова, отправленного в отставку.

Андрей Тихонов, вернувший "Крылья Советов" в премьер-лигу, лишился поста главного тренера из-за неудачного старта волжан. После 9 туров самарцы набрали 7 очков и занимают 15 место.

50-летний Миодраг Божович хорошо знаком с российским футболом. За последние 10 лет успел поработать с "Амкаром", "Москвой", "Динамо", "Локомотивом", "Ростовом" и "Арсеналом".