КХЛ. "Автомобилист" продолжает свою победную серию

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчами во Владивостоке и Хабаровске. Лидер Восточной конференции "Автомобилист" (Екатеринбург) выиграл у хабаровского "Амура" 3:2 и продлил свою победную серию до 14 встреч.

"Автомобилист" к 23 минуте вел 2:0 благодаря успешной игре в большинстве. Численное преимущество использовали Вячеслав Литовченко и Франсис Паре. Но Владислав Ушенин и Игорь Руденков сумели восстановить равновесие. "Автомобилист" сильно провел концовку третьего периода. Ден Секстон, Иван Вишневский и Максим Рассейкин забросили три шайбы и оформили очередную, 14 победу уральцев.

"Адмирал" во Владивостоке играл с магнитогорским "Металлургом" и к 11 минуте выигрывал 2:0 после бросков Кирилла Воронина и Глеба Зайцева. Но Сергей Мозякин отыграл один гол еще до первого перерыва. В конце второго периода соперники обменялись голами. Архип Неколенко сравнял счет, но Воронин сделал дубль и вывел приморцев вперед 3:2. Однако третий период остался за "Магниткой". Ииро Пакаринен на 57 минуте восстановил равновесие, реализовав численное преимущество. А за 40 секунд до окончания третьего периода Войтек Вольский принес уральцам победу 4:3.

"Автомобилист" набрал 2 очков и уверенно лидирует в Восточной конференции. У "Металлурга" 20 очков и третье место. "Адмирал" и "Амур" расположились по соседству на 11 и 12 местах, набрав 8 и 7 очков соответственно.