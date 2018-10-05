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5 октября 201815:57

США "благословили" создание косовской армии по стандартам НАТО

EPA

Вашингтон поддерживает трансформацию сил безопасности Косова (СБК) в профессиональную многонациональную армию по стандартам НАТО с ограниченным мандатом. Как отметили в посольстве США в Приштине, США продолжают поддерживать дисциплинированную, прозрачную трансформацию СБК в профессиональные, многонациональные, оперативно-совместимые с НАТО вооруженные силы с ограниченным мандатом территориальной самообороны.

Пакет соответствующих законопроектов одобрен парламентским комитетом и направлен на утверждение депутатам. "Ни одна страна не может поставить вето на эту трансформацию", — подчеркнули американские дипломаты.

Как отмечает РИА Новости, представители правящей партии косовского президента Хашима Тачи и оппозиции были единодушны в желании утвердить законопроекты, а премьер Косова Рамуш Харадинай заявил, что "Америка благословила" создание косовской армии по стандартам НАТО.

Инициатором голосования выступил министр сил безопасности Косова Рустем Бериша.

В настоящее время Приштина не имеет своей армии. Против этого выступает официальный Белград, ссылаясь на резолюцию 1244 Совбеза ООН. Формирование вооруженных сил Косова требует внесения изменений в конституцию при согласии не менее двух третей из 120 депутатов.

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