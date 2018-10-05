В шведском озере школьница нашла меч возрастом 1,5 тысячи лет

Восьмилетняя школьница из Швеции Сага Ванечек нашла в озере Видостерн древний меч викингов, возраст которого составляет 1,5 тысячи лет. По словам археологов, оружие великолепно сохранилось, сообщает CNN.

Девочка рассказала, что обнаружила меч еще летом, однако значение находки придала не сразу. Ванечек отдыхала с семьей у водоема и бросала в озеро палки и камни. Внезапно недалеко от берега она увидела странный объект, который впоследствии оказался уникальным историческим артефактом.

По словам школьницы, сначала ей хотелось выбросить покрытый тиной и грязью меч, но потом она увидела, что у странной "штуковины" есть рукоятка, и решила показать находку отцу. Тот передал меч историкам.

Представители музея, к которым попал меч, заявили, что для своего возраста оружие прекрасно сохранилось. Уцелели даже его ножны, сделанные из дерева и кожи.