Google Translate научили различать диалекты

Создатели онлайн-переводчика Google Translate добавили в программу новую функцию. Отныне она умеет различать диалекты. Авторы проекта говорят, что такое нововведение станет важным подспорьем в путешествиях, ведь приложение умеет разбирать речь человека на слух, сообщает The Verge.

Пока различать диалекты умеет только версия приложения для iOs. В программе появились четыре типа английского языка: американский, британский, индийский и австралийский. Кроме того, программа научилась различать два вида французских – тот, на котором говорят во Франции, и канадский.

Также появились два варианта испанского: мексиканский и тот, что в Испании. Из экзотических нововведений – два диалекта бенгальского языка, из Бангладеш и Индии.

Разработчики обещают, что вскоре обновленная версия Google Translate будет выпущена и для устройств на Android.