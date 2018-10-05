Главарь ИГ спасся от ракетного обстрела, опоздав на встречу

Главарь террористический группировки "Исламское государство" (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади не попал под ракетный обстрел армии Ирана, так как опоздал на встречу полевых командиров.

1 октября Корпус стражей исламской революции (это элитные части Вооруженных сил Ирана) выпустил несколько баллистических ракет по территории Сирии к востоку от реки Евфрат. По данным иранский властей, там собрались организаторы теракта на параде в Ахвазе.

Аль-Багдади тоже должен был присутствовать на встрече, но опоздал и не попал под обстрел, сообщает новостной портал "Аль-Масдар". В результате спецоперации был уничтожен возможный преемник аль-Багдади.

Вместе с тем местонахождение самого главаря ИГ до сих пор неизвестно. Последний раз он появлялся на публике летом 2014 года, передает ТАСС. Аль-Багдади не пользуется мобильниками и не останавливается нигде дольше, чем на 72 часа. По некоторой информации, у него рак легких, по другой версии – он парализован из-за тяжелого ранения.

22 сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз террористы открыли огонь. Они стреляли из-за трибун. В результате погибли 29 человек. Иранский президент Хасан Рухани заявил, что за атакой стоят США и "одна из стран Персидского залива".