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Мозг человека и животных 1 час назад
Создан шрифт, который поможет лучше запомнить прочитанный текст
Команда учёных из Мельбурнского королевского технологического университета совместно с дизайнерами агентства Naked Communications разработала особый шрифт, который помогает людям лучше запомнить то, что они прочитали.
Как отмечается в пресс-релизе, шрифт, получивший название Sans Forgetica, является первым в своём роде. Над его созданием работали психологи и типографы, которые руководствовались знаниями о визуальном восприятии текста, психологическими теориями и данными о когнитивной обработке информации.
"Впервые конкретные принципы теории дизайна были объединены с конкретными принципами теории психологии, чтобы создать шрифт. Это потрясающий инструмент для студентов, готовящихся к экзаменам", — отмечает эксперт в области поведенческой экономики Джо Периман (Jo Peryman).
По её словам, шрифт Sans Forgetica был разработан с учётом важного принципа обучения, который называется "желательная трудность" (desirable difficulty). Он подразумевает присутствие некоего препятствия, которое требует приложения больших усилий для итогового повышения производительности. В данном случае речь идёт о более глубокой когнитивной обработке поступающей информации.
Исследователи поясняют: когда человек читает текст, напечатанный привычным ему шрифтом, новые данные, конечно, откладываются в памяти, но зачастую их "след" не столь глубок, как хотелось бы, из-за "шаблонности мышления". А если шрифт, напротив, сильно отличается от уже знакомых, мозг затрачивает больше усилий на его обработку, и информация, опять же, частично утрачивается.
Шрифт Sans Forgetica – это золотая середина. Он имеет достаточно отличий от привычных шрифтов, чтобы возникла "желательная трудность", но при этом у мозга остаются ресурсы для когнитивной обработки новой информации.
Секрет заключается в том, что Sans Forgetica имеет разную "степень отличий", подрывающих многие основные принципы дизайна.
Эти особенности заставляют читателей с большим усердием фокусировать внимание буквально на каждом слове, и получается, что у мозга есть больше времени для глубокой обработки данных.
Для проверки эффективности нового шрифта учёные пригласили 400 студентов. В ходе онлайн-тестирования они сравнивали несколько разработанных шрифтов "с рядом препятствий". Испытания подтвердили, что Sans Forgetica обеспечивает максимальную эффективность запоминания и усвоения данных.
Авторы работы разместили шрифт в открытом доступе: его можно скачать в формате OpenType, либо установить расширение для браузера Google Chrome, которое превратит любой текст на экране в "желательно трудный".
Напомним, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали, что улучшить процесс запоминания помогает чтение вслух, жевание жвачки и короткий сон.
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