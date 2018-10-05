Норвежский делегат впечатлен решением проблем Крыма

Один из членов норвежской делегации, находящейся в Крыму, профессор медицины Монс Ли проинформировал мировую общественность о том, что получил "самую честную" информацию о ситуации на полуострове и был впечатлен тем, как крымчанам удалось мирным путем решить все свои политические проблемы.

Как сообщает РИА Новости, участник делегации из Норвегии, которая находится в Крыму с шестидневным визитом до 6 октября, поделился увиденным с журналистами.

Ли пояснил, что приехал в этот регион России, чтобы самому увидеть, что происходит в Крыму, и он уверен, что ему предоставили самую честную информацию.

"Я впечатлен тем, как Крыму удалось мирным путем решить свои политические проблемы", — поделился норвежец, отметив, что стал свидетелем искреннего желания жителей полуострова быть в составе России.

Он отметил, что мирная форма этого желания для него является примером для всего остального мира, он очень впечатлен тем, что увидел, и будет активно бороться с санкциями против Крыма.

Его поддержали товарищи по поездке, положительно оценив увиденное. Они хотят вновь посетить Крым, так как убедились, что в регионе безопасно и есть множество возможностей для туризма и отдыха.

В состав норвежской делегации вошли общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и бизнесмены.