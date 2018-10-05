Таможенных границ между ДНР и ЛНР больше не будет

В ближайшее время таможенные границы между ДНР и ЛНР будут сняты, заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

3 октября Пасечник встретился в Луганске с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, решение было принято на этой встрече, передает РИА Новости. Оба лидера признали, что таможенные границы между республиками – "совершенно неправильно".

ЛНР еще с 1 мая 2018 года в одностороннем порядке сняла таможенные границы с ДНР, теперь дело за Донецком. Пасечник сообщил, что вопрос будет решаться поэтапно.